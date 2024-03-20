Зинченко: Главное — показать все на поле. Мы постараемся так и сделать

Защитник сборной Украиныответил на вопросы журналистов перед игрой с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора Евро-2024.

«У нас идет смена поколений — много молодых игроков, но также достаточно и опытных исполнителей. Я думаю, что это хорошая смесь. И надеюсь, что эта команда сможет достичь больших целей. Но главное — показать все на поле. Мы постараемся так и сделать.

Все мы понимаем, зачем сюда приехали, и понимаем важность этой игры. Что касается моего состояния, то я чувствую себя хорошо физически и психологически. Я готов на все 100%, чтобы помочь своей сборной.

Атмосфера в команде замечательная. Подготовка к игре проходит хорошо, надеюсь мы покажем нашу лучшую игру завтра.

Серия пенальти? Хотелось бы достичь позитивного результата за 90 минут, но в футболе бывает все и мы должны быть готовы», — отметил Зинченко на пресс-конференции.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.