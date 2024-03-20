Сергеев: Журналисты не должны задавать глупые вопросы после проигрышей

Нападающий «Зенита» и сборной Россиивысказался о встрече национальной команды с представителями СМИ.

«Интересный формат. Ребята ощутили себя на фоне журналистов, журналисты ощутили себя на фоне футболистов.

Думаю, должен каждый с пониманием относиться, как мы, так и они к нам. После проигрыша, например, не задавать глупые вопросы, а с пониманием относиться к тому, что команда уступила.

А так, всегда с добротой и с душой каждый из нас подходит к журналистам. Это тоже часть нашей работы», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Сборная России сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.