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    Сергеев: Журналисты не должны задавать глупые вопросы после проигрышей

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев высказался о встрече национальной команды с представителями СМИ.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Интересный формат. Ребята ощутили себя на фоне журналистов, журналисты ощутили себя на фоне футболистов.

    Думаю, должен каждый с пониманием относиться, как мы, так и они к нам. После проигрыша, например, не задавать глупые вопросы, а с пониманием относиться к тому, что команда уступила.

    А так, всегда с добротой и с душой каждый из нас подходит к журналистам. Это тоже часть нашей работы», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

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