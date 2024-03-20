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    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
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    Кержаков о смерти Уткина: Жаль, что мы не слышали его на ТВ в последнее время

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    Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков признался, что его шокировала новость о смерти Василия Уткина.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Смерть Василия Уткина — очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.

    Мы даже [вместе] комментировали "Бетис" — "Севилья" в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.

    К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов.

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    • Жаль, что в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного.

    Мы все любили "Футбольный клуб", открывший для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

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