Кержаков о смерти Уткина: Жаль, что мы не слышали его на ТВ в последнее время

Бывший нападающий сборной России и «Зенита»признался, что его шокировала новость о смерти

«Смерть Василия Уткина — очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.

Мы даже [вместе] комментировали "Бетис" — "Севилья" в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.

К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов.

Жаль, что в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного.

Мы все любили "Футбольный клуб", открывший для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».