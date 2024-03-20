Агент Караваева сообщил, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе

— агент защитникарассказал о состоянии футболиста.

«У Караваева была простуда, поэтому он пропустил матчи с "Уралом" и "Динамо" — как раз перед сбором национальной команды. Сейчас все в порядке, он тренируется в общей группе и готовится к товарищеской игре с "Црвеной Звездой".

На зимних сборах с "Зенитом" он набрал оптимальную форму. Неделя, которую он пропустил из-за болезни, на его кондиции никак не повлияла», — сказал Бакулин Sport24.

В нынешнем сезоне Караваев провел 13 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал 2 голевые передачи. После 20-и туров команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице чемпионата России с 40 очками в активе.