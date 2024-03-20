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    Агент Караваева сообщил, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе

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    Иван Бакулин — агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева рассказал о состоянии футболиста.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «У Караваева была простуда, поэтому он пропустил матчи с "Уралом" и "Динамо" — как раз перед сбором национальной команды. Сейчас все в порядке, он тренируется в общей группе и готовится к товарищеской игре с "Црвеной Звездой".

    На зимних сборах с "Зенитом" он набрал оптимальную форму. Неделя, которую он пропустил из-за болезни, на его кондиции никак не повлияла», — сказал Бакулин Sport24.

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  • 16/03/2024

    • В нынешнем сезоне Караваев провел 13 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал 2 голевые передачи. После 20-и туров команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице чемпионата России с 40 очками в активе.

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