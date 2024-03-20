Джеко: Сборная Украины — фавориты противостояния, но мы покажем, как сильно хотим победить

Капитан сборной Боснии и Герцеговинывысказался о предстоящем матче против Украины в отборе на Евро-2024.

«Сборная Украины — фавориты противостояния, но мы покажем, как сильно хотим победить. Для нас — опытных футболистов сборной Боснии — это последний шанс сыграть на таком турнире.

Мы все хорошо знаем Украину, у них много молодых и сильных футболистов, это будет тяжелая игра. Мы выступаем перед нашими болельщиками и должны верить в себя, верить, что можем победить.

Это исторический матч. Раньше мы никогда не могли преодолеть этот барьер, поэтому я хочу, чтобы теперь все получилось», — отметил Джеко на пресс-конференции.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.