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    Джеко: Сборная Украины — фавориты противостояния, но мы покажем, как сильно хотим победить

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины
    Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о предстоящем матче против Украины в отборе на Евро-2024.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    «Сборная Украины — фавориты противостояния, но мы покажем, как сильно хотим победить. Для нас — опытных футболистов сборной Боснии — это последний шанс сыграть на таком турнире.

    Мы все хорошо знаем Украину, у них много молодых и сильных футболистов, это будет тяжелая игра. Мы выступаем перед нашими болельщиками и должны верить в себя, верить, что можем победить.

    Это исторический матч. Раньше мы никогда не могли преодолеть этот барьер, поэтому я хочу, чтобы теперь все получилось», — отметил Джеко на пресс-конференции.

    Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

    В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.

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