Зинченко: Сборная Украины должна показать свою лучшую игру

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча своей команды с Боснией и Герцеговиной в плей-офф к Евро-2024 и рассказал, что нужно сделать, чтобы одержать победу в данной встрече.

«Нам не нужно смотреть на уровень сборной Боснии, нам нужно готовиться как можно лучше и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, то сможем добиться гораздо большего.

Мы должны смотреть на нашего оппонента, но наша цель лучше подготовиться», — цитирует Зинченко пресс-служба УАФ.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.