ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
    Все новости спорта

    Зинченко: Сборная Украины должна показать свою лучшую игру

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины
    Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча своей команды с Боснией и Герцеговиной в плей-офф к Евро-2024 и рассказал, что нужно сделать, чтобы одержать победу в данной встрече.

    Александр Зинченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зинченко

    «Нам не нужно смотреть на уровень сборной Боснии, нам нужно готовиться как можно лучше и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, то сможем добиться гораздо большего.

    Мы должны смотреть на нашего оппонента, но наша цель лучше подготовиться», — цитирует Зинченко пресс-служба УАФ.

    Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

    В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» еще сильнее увеличит отрыв?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бостон — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры