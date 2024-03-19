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    Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией

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    Форвард Криштиану Роналду не попал в состав национальной команды Португалии на товарищеский матч со сборной Швеции, сообщает пресс-служба сборной Португалии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Нападающий присоединится к сборной Португалии перед товарищеским матчем со Словенией.

    Ранее сообщалось, что 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией.

    Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта. Спустя пять дней команда Роберто Мартинеса встретится со Словенией.

    На клубном уровне Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.

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