Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией

Форвард Криштиану Роналду не попал в состав национальной команды Португалии на товарищеский матч со сборной Швеции, сообщает пресс-служба сборной Португалии.

Нападающий присоединится к сборной Португалии перед товарищеским матчем со Словенией.

Ранее сообщалось, что 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией.

Матч сборной Португалии со Швецией состоится 21 марта. Спустя пять дней команда Роберто Мартинеса встретится со Словенией.

На клубном уровне Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.