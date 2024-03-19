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    Орлов: Да, чемпионский «Зенит» вернулся

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    Журналист Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0).

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо
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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо

    «Мои впечатления от матча с "Динамо" и вернулся ли чемпионский "Зенит"? Да, он возвратился. Первый тайм он переиграл "Динамо" полностью, которое, в принципе, играло в предыдущих матчах хорошо уже после возобновления. И "Зенит" просто там три голевых момента. Значит, счёт уже мог быть там четыре-пять, но не состоялось. Но всё впереди, и "Динамо" хорошая команда.

    И всё равно "Зениту" будет непросто, потому что соперник "Зенита", как правильно говорит Алексей Игонин, сам "Зенит". Где остановится, там сразу получит», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

    «Зенит» после 20 туров лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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