Орлов: Да, чемпионский «Зенит» вернулся

Журналистоценил победунадв ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0).

«Мои впечатления от матча с "Динамо" и вернулся ли чемпионский "Зенит"? Да, он возвратился. Первый тайм он переиграл "Динамо" полностью, которое, в принципе, играло в предыдущих матчах хорошо уже после возобновления. И "Зенит" просто там три голевых момента. Значит, счёт уже мог быть там четыре-пять, но не состоялось. Но всё впереди, и "Динамо" хорошая команда.

И всё равно "Зениту" будет непросто, потому что соперник "Зенита", как правильно говорит Алексей Игонин, сам "Зенит". Где остановится, там сразу получит», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

«Зенит» после 20 туров лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.