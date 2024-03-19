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    Мудрик хочет сыграть на Олимпиаде в Париже

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины
    23-летний полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своём желании поехать со сборной Украины на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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    «Думаю, все хотели бы сыграть там. Отпустит ли "Челси"? Честно говоря, я ещё не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили», — приводит слова Мудрика официальный YouTube-канал УАФ.

    Сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Команда примет участие в турнире как полуфиналист молодёжного чемпионата Европы — 2023.

    На турнир можно заявить футболистов не старше 23 лет, а также до трёх игроков вне возрастного лимита. 33-е летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

    В нынешнем сезоне Мудрик сыграл в 30 матчах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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