АПЛ сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка за нарушение финансовых правил

«Ноттингем Форест» Фото: globallookpress.com
По информации The Guardian, лига сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка.
После этого решения «лесники» останутся на 18-й строчке в таблице АПЛ, но теперь в их активе будет лишь 17 очков — на пять меньше, чем у «Лутона», который на 17-м месте.
Ожидается, что «Ноттингем Форест» подаст апелляцию на это решение.
За аналогичные нарушения АПЛ в конце ноября прошлого года сняла с «Эвертона» десять очков, но после апелляции уменьшила штраф до шести очков.
Ранее стало известно, когда начнут рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».