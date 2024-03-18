АПЛ сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка за нарушение финансовых правил

Английская Премьер-лига наказалаза нарушение финансовых правил.

По информации The Guardian, лига сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка.

После этого решения «лесники» останутся на 18-й строчке в таблице АПЛ, но теперь в их активе будет лишь 17 очков — на пять меньше, чем у «Лутона», который на 17-м месте.

Ожидается, что «Ноттингем Форест» подаст апелляцию на это решение.

Календарь и таблица АПЛ

За аналогичные нарушения АПЛ в конце ноября прошлого года сняла с «Эвертона» десять очков, но после апелляции уменьшила штраф до шести очков.

Ранее стало известно, когда начнут рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».