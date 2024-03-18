«Химки» — «Нефтехимик»: счет матча 1:3, обзор голов

на чужом поле одолел(3:1) в матче 23-го тура российской Первой лиги.

В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет Максим Петров на 26-й минуте, Данил Липовой на 31-й и Максим Шоркин на 55-й минуте.

Единственный гол у «Химок» забил Александр Руденко на 73-й минуте.

Первая лига. 23-й тур. «Химки» — «Нефтехимик» 1:3 (0:2, 1:1). Голы: Петров М., 26 (0:1). Липовой Д., 31 (0:2). Шоркин М., 55 (0:3). Руденко А.А., 73 (1:3)«Химки»: Митрюшкин А., Исаенко О. (Голубович П., 46), Степанов Д. (Журавлев Ю., 26), Терехов С.Ю., Волков З. (Руденко А.А., 46), Варатынов С., Берковский И., Касимов Т. (Панченко К., 80), Нетфуллин Р., Хосонов Х., Магомедов Б. (Корян А-к, 46)«Нефтехимик»: Голубев А.С., Ситдиков М., Бердников А., Шоркин М., Герасимов А.А., Джамилов С. (Котик А., 81), Денисов Р. (Сагуткин Д., 90+5), Петров М. (Котов П., 46), Липовой Д. (Морозов Кир., 71), Шильцов К. (Кокоев Д., 90+5), Емельянов Д.СПредупреждения: Терехов С.Ю., 15’. Магомедов Б., 28’. Журавлев Ю., 57’. Нетфуллин Р., 61’ — Петров М., 45+1’

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 33 очками в активе. «Химки» — на 1-й позиции (42 балла).