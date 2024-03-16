Хави: Мы решили отпустить Гризманна в «Атлетико» только из-за финансовой ситуации

Главный тренеробъяснил, почему «сине-гранатовые» решили расстаться с нападающим, который сейчас выступает за

«Мы решили отпустить Антуана Гризманна только из-за финансовой ситуации, клуб был вынужден отпустить его. Гризманн — игрок, который мне очень нравится, но он ушёл по этой причине», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Гризманн выступал за «Барселону» в период с 2019 по 2021-й год. После этого форвард вернулся в «Атлетико», за который выступал до перехода в стан «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Гризманн провел 37 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 голевых передач.

«Барселона» сыграет против «Атлетико» в рамках 29-го тура Примеры 17-го марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.