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    Хави: Мы решили отпустить Гризманна в «Атлетико» только из-за финансовой ситуации

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    Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему «сине-гранатовые» решили расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, который сейчас выступает за «Атлетико».

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Мы решили отпустить Антуана Гризманна только из-за финансовой ситуации, клуб был вынужден отпустить его. Гризманн — игрок, который мне очень нравится, но он ушёл по этой причине», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, что Гризманн выступал за «Барселону» в период с 2019 по 2021-й год. После этого форвард вернулся в «Атлетико», за который выступал до перехода в стан «сине-гранатовых».

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    • В нынешнем сезоне Гризманн провел 37 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 голевых передач.

    «Барселона» сыграет против «Атлетико» в рамках 29-го тура Примеры 17-го марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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