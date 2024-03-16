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    «Ювентус» — «Дженоа». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Дженоа»

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    Душан Влахович
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    Душан Влахович
    Третья команда Серии А «Ювентус» на своем поле сыграет с «Дженоа». За ходом матча 29-го тура чемпионата Италии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    Клуб из Турина совсем недавно был главным конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто, но в последних матчах потерял много очков и отстал от соперника уже на 17 пунктов. Подопечные Массимилиано Аллегри пропустили вперед и «Милан» и сейчас располагаются на третьем месте с 58-ю очками.

    На счету «Старой Синьоры» 17 побед в текущем сезоне, 7 раз команды сыграла вничью и в 4-х матчах потерпела поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:23.

    В двух крайних турах «Ювентус» заработал лишь одно очко. На прошлой неделе туринцы не смогли удержать победный счет в матче с «Аталантой» (2:2), а до этого подопечные Аллегри проиграли «Наполи» (1:2).

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    «Дженоа»

    На данный момент «Дженоа» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка в 28-ми матчах. Клуб из города Генуя одержал 8 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:36.

    У «Дженоа» одна победа в шести последних матчах Серии А — в 26-м туре над «Удинезе» (2:0). После этого «красно-синие» провели две встречи, в которых не смогли набрать очков.

    Сначала «Дженоа» проиграла в гостях лидеру турнира «Интеру» со счетом 1:2,а на прошлых выходных дома не смогла справиться с «Монцей». Поражение — 2:3.

    Личные встречи

    Матч первого круга круга завершился вничью (1:1). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ювентуса» 6 побед, «Дженоа» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа» с коэффициентом 2.48.

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