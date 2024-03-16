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    Спортдиректор «Оренбурга»: Мы бы хотели продлить аренду Адамова

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил желание продлить аренду защитника Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту».

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    «Мы бы хотели таких футболистов как Арсен, но надо понимать, что это, скажем так, дорогостоящие игроки, которых мы себе позволить не можем, только через какую-то аренду или при каком-то стечении обстоятельств.

    Мы бы хотели продлить аренду, но как будет, не могу сказать. Тут зависит от игрока, от "Зенита" и многих обстоятельств», — сказал Андреев РИА Новости.

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    • Напомним, что Адамов перешел на правах аренды в «Оренбург» в августе 2023-го года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за команда Давида Деограсии и сделал голевую передачу.

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