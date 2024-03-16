Спортдиректор «Оренбурга»: Мы бы хотели продлить аренду Адамова

Спортивный директорвыразил желание продлить аренду защитника, права на которого принадлежат

«Мы бы хотели таких футболистов как Арсен, но надо понимать, что это, скажем так, дорогостоящие игроки, которых мы себе позволить не можем, только через какую-то аренду или при каком-то стечении обстоятельств.

Мы бы хотели продлить аренду, но как будет, не могу сказать. Тут зависит от игрока, от "Зенита" и многих обстоятельств», — сказал Андреев РИА Новости.

Напомним, что Адамов перешел на правах аренды в «Оренбург» в августе 2023-го года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за команда Давида Деограсии и сделал голевую передачу.