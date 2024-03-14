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    Морено: Цель «Сочи» была не выиграть Кубок России, а играть хорошо и остаться в РПЛ

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении команды в матче со «СКА-Хабаровск» (1:1 (по пен. 4:2)) в рамках Кубка России.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Не получилось сыграть матч так, как было нужно. Это футбол. После первого тайма мы говорили, что важно забить второй мяч, так как будет сложно. Так и получилось. В эпизоде с голом у нас был плохой вынос. Сейчас находить какое‑то дополнительное объяснение нет никакого смысла. Это футбол. Так получилось.

    Команда будет более мотивирована, так как уступила клубу рангом ниже? Да, конечно. Да, конечно. Это будет для нас уроком. Мы должны продолжать двигаться дальше. Наша цель — остаться в РПЛ. Цель была не выиграть Кубок России, а играть хорошо и остаться в РПЛ», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

    После этого матча «СКА-Хабаровск» прошел в 1/8 финала Кубка России Пути регионов. «Сочи» завершил свое выступление на турнире.

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