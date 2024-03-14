ПАОК, «Фенербахче» и «Фиорентина» пробились в четвертьфинал Лиги конференций

Завершились три ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

В одной из игр греческий ПАОК разгромил загребское «Динамо» со счетом 5:1 и прошел дальше. На голы Абдула Рахмана Бабы, Брандона Льямаса, Константиноса Кулиеракиса и Андрия Живковича, а также автогол Петара Сучича гости ответили точным ударом Арбера Ходжи.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала ПАОК — Динамо З 5:1 Голы: 1:0 Абдул Рахман Баба (27'), 2:0 Петар Сучич (автогол) (34'), 3:0 Брандон Томас (42'), 3:1 Arber Hoxha (49'), 4:1 Константинос Кульеракис (73'), 5:1 Андрия Живкович (пенальти) (88') ПАОК: Доминик Котарски, Томаш Кендзёра, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Кирилл Десподов, 67'), Аделину Виейринья (Хонни Отто, 78'), Константинос Кульеракис, Штефан Шваб (Магомед Оздоев, 81'), Суалихо Мейте, Андрия Живкович, Яннис Константелиас (Томас Мург, 77'), Брандон Томас (Алли Саматта, 77') Динамо З: Иван Невистич, Мауро Перкович (Takuya Ogiwara, 80'), Кевин Теофиль-Катерин, Максим Бернауэр, Стефан Ристовски, Мартин Батурина, Дарио Шпикич (Такуро Канеко, 74'), Йосип Мишич, Петар Сучич (Сандро Куленович, 80'), Бруно Петкович, Arber Hoxha (Габриэль Видович, 80') Предупреждения: Мартин Батурина (14'), Константинос Кульеракис (60'), Йосип Мишич (87'), Takuya Ogiwara (90 + 1')

В другой игре «Фенербахче» в родных стенах проиграл «Юниону» с результатом 0:1, однако благодаря победе в первой игре смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Автором единственного гола в этой игре стал Матиас Расмуссен.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Фенербахче — Юнион 0:1 Гол: 0:1 Матиас Расмуссен (68') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Александр Джику, Джейден Остерволде, Брайт Осави-Самуэль, Ферди Кадыоглу, Фред (Миха Зайц, 62'), Исмаиль Юксек, Ирфан Кавечи (Душан Тадич, 62'), Себастьян Шиманьски, Райан Кент (Мерт Хакан Яндаш, 76'), Миши Батшуайи (Edin Džeko, 75') Юнион: Хайнц Линднер, Лоик Лапуссен, Коки Матида (Daniel Tshilanda, 89'), Алессио Кастро-Монтес, Ноа Садики, Матиас Расмуссен, Каспер Терхо, Шарль Ванхаутте, Деннис Эккерт (Натан Хёйгевелде, 89'), Густаф Нильссон (Хенок Теклаб, 67'), Жан Тьерри Лазар (Кэмерон Пуэртас, 67') Предупреждения: Исмаиль Юксек (38'), Ирфан Джан Эгрибаят (87'), Деннис Эккерт (87')

И, наконец, «Фиорентина» и «Маккаби» из Хайфы сыграли вничью 1:1. На гол Антонина Барака гости ответили забитым мячом Анана Халаили. Благодаря победе в первой игре дальше прошли флорентийцы.