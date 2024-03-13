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    Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что не останется в команде на следующий сезон.

    Хави
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    Хави

    Во вторник «Барселона» выиграла у «Наполи» (3:1) в ответном матче и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Журналисты по-прежнему спрашивают у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Не останусь.

    Мой ответ останется прежним: "Я уйду сразу после завершения сезона". Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но уже как болельщик», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    • Напомним, Хави сообщил, что покинет «Барселону» после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в конце февраля.

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