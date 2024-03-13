Хави покинет «Барселону» даже в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны»подтвердил, что не останется в команде на следующий сезон.

Во вторник «Барселона» выиграла у «Наполи» (3:1) в ответном матче и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Журналисты по-прежнему спрашивают у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Не останусь.

Мой ответ останется прежним: "Я уйду сразу после завершения сезона". Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но уже как болельщик», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави сообщил, что покинет «Барселону» после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в конце февраля.