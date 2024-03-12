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    Президент «Торпедо»: Агрономам удалось сохранить поле после матча «Спартака»

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    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин оценил состояние газона в БСА «Лужники».

    «Лужники»
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    «Лужники»

    10 марта в «Лужниках» состоялся матч между «Спартаком» и «Факелом», а на следующий день там играли «Торпедо» и «Тюмень».

    «По итогу могу оценить поле на 3,5 из 5. Агрономам удалось в такую тяжелую погоду сохранить поле, учитывая два матча за два дня. Агрономы БСА "Лужники" — молодцы.

    Конечно, мы верим, что оно дальше не пострадает от такой нагрузки, тем более "Торпедо" проведет там следующий матч через две недели», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после 22 туров.

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