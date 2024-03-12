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    Сафонов и Кривцов остались в запасе «Краснодара» на матч с «Химками»

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    «Химки» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Химки»: Обухов, Волков, Юзепчук, Голубович, Исаенко, Степанов, Терехов, Хосонов, Нетфуллин, Касимов, Корян.

    Запасные: Бурыченков, Скворцов, Журавлев, Воротынов, Поройков, Абдуллахи, Магомедов, Берковский, Кулишев, Ларин, Панченко, Руденко.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Краснодар»

    «Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Кастаньо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.

    Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Виктор Са, Кривцов, Олусегун, Мозес.

    Матч «Химки» — «Краснодар» пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск.

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