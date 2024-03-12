Сафонов и Кривцов остались в запасе «Краснодара» на матч с «Химками»

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
«Химки»: Обухов, Волков, Юзепчук, Голубович, Исаенко, Степанов, Терехов, Хосонов, Нетфуллин, Касимов, Корян.
Запасные: Бурыченков, Скворцов, Журавлев, Воротынов, Поройков, Абдуллахи, Магомедов, Берковский, Кулишев, Ларин, Панченко, Руденко.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Краснодар»
«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Кастаньо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Виктор Са, Кривцов, Олусегун, Мозес.
Матч «Химки» — «Краснодар» пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск.