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    Новичок «Краснодара» Кастаньо: Когда тренер решит меня поставить — я буду готов

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    Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал об игровой практике после перехода в стан «быков».

    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»
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    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»

    «Объяснили ли мне, почему я не играю? Нет. Перед началом второй части сезона получилось поговорить с тренером, и он сказал, что мне нужно адаптироваться к чемпионату и посмотреть, как тут все устроено.

    Я тренируюсь и выкладываюсь на все сто. Когда тренер решит меня поставить — я буду готов, — передает слова Кастаньо Sport24.

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    • Полузащитник пополнил состав "Краснодара" в январе этого года, подписав контракт до лета 2028-го года.

    Напомним, что 12-го марта "быки" неожиданно проиграли "Химкам" (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России пути регионов.

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