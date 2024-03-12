Новичок «Краснодара» Кастаньо: Когда тренер решит меня поставить — я буду готов

Полузащитникрассказал об игровой практике после перехода в стан «быков».

«Объяснили ли мне, почему я не играю? Нет. Перед началом второй части сезона получилось поговорить с тренером, и он сказал, что мне нужно адаптироваться к чемпионату и посмотреть, как тут все устроено.

Я тренируюсь и выкладываюсь на все сто. Когда тренер решит меня поставить — я буду готов, — передает слова Кастаньо Sport24.

Полузащитник пополнил состав "Краснодара" в январе этого года, подписав контракт до лета 2028-го года.

Напомним, что 12-го марта "быки" неожиданно проиграли "Химкам" (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России пути регионов.