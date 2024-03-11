Тренер «Зенита»: Малком очень скучает по Санкт-Петербургу и нашей команде

Помощник главного тренера «Зенита»высказался о возможном возвращениив санкт-петербургский клуб.

Малком летом 2023 года перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Он доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде.

Посмотрим, может, вернется. Вообще не исключаем такого варианта. Не будем ничего плохого желать Малкому, но, если там что-то не будет получаться, здесь для него всегда открыты двери», — приводит слова Оливейры «Р-Спорт».

В текущем сезоне Малком провел в чемпионате Саудовской Аравии 22 матча, забил 10 мячей.