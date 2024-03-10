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    Станишич следующий сезон проведет в «Баварии»

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    Правый защитник Йосип Станишич, сейчас играющий за «Байер», после сезона вернется в стан мюнхенской «Баварии», которой он принадлежит, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Йосип Станишич
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    Йосип Станишич

    В арендном соглашении нет пункта о возможном выкупе футболиста и оно не может быть пролонгировано. Мюнхенская «Бавария» довольна развитием 23-летнего игрока и рассматривает его в качестве игрока основного состава на следующий сезон.

    Йосип Станишич пришел в систему «Баварии» в 2017 году. В этом сезоне он сыграл за «фармацевтов» 23 матчах, забил один мяч (как раз «Баварии»), отдал три голевые передачи.

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    Контракт Йосипа Станишича с «Баварией» заключен до 2026 года. На Transfermarkt он оценивается в € 10 млн.

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