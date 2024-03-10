Игнашевич: Я считаю, что мы играли в хороший футбол

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1).

«Я считаю, что мы играли в хороший футбол. Надо поздравить "Оренбург" с победой, также всех причастных к этой победе. Результат, наверное, всегда логичный. Это результат работы обеих команд.

Сегодня еще были вещи, которые нам не очень нравятся и которые, может быть, помогли сопернику сегодня победить. Не будем нарываться на штрафы и промолчим. Но ситуация привычная уже», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.