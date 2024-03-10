«Алания» — «Сокол»: счет матча 0:0, обзор

Новый главный тренер «Сокола» Алексей Бага Фото: globallookpress.com
Игра проходила на встречных курсах, команды создали одинаковое количество моментов, но забить так в итоге никто не смог.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Сокол 0:0
Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Предупреждение: Давид Шавлохов (64')
«Алания» в следующем туре поедет в гости к «Тюмени».
«Сокол» будет гостить у «Акрона».