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    Тен Хаг: Мы должны были исправить ситуацию и продолжать оказывать давление на команды выше нас в таблице

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче против «Эвертона» (2:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы должны побеждать в каждом матче, поэтому каждая игра важна.

    Гарначо здорово прогрессирует, и мы довольны этим. Его вклад сегодня был огромен — забегания, дриблинг. Для зрителей это тоже привлекательно — конечно, мы хотим что-то показать. Думаю, пенальти были заслуженными.

    Доволен ли? В отдельных моментах — да, особенно в атаках и контратаках, но мы способны лучше контролировать мяч, выбирая моменты для контратак.

    Мы могли забить три или четыре гола, а не только реализовать два пенальти. Мы неплохо оборонялись и могли бы чуть лучше разгонять атаки.

    Мы могли бы быть спокойнее и собраннее, владея мячом. "Эвертон" здорово действовал и активно прессинговал, и это привело к большому количеству моментов у наших ворот.

    Маркус Рэшфорд хорош на поле и в команде. Сегодняшняя игра показывает командный дух. Бруну забил первым, но у нас есть и другие хорошие пенальтисты. Сейчас у него хорошие отношения с командой, и он представляет угрозу для соперника.

    Мы очень хорошо оборонялись. Наш показатель xG намного выше, чем у соперника. Иногда мы обороняемся очень низко, и мы способны делать это очень хорошо.

    Победить сегодня было важно. В этом году у нас была одна неудача — против "Фулхэма". Мы должны были исправить ситуацию и продолжать оказывать давление на команды выше нас в таблице.

    Впереди еще много игр. Теперь мы вернулись. Мы будем продолжать оказывать на них давление — посмотрим, что будет дальше», — приводит слова тен Хана BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» (47 очков) идет 6-м в таблице АПЛ. «Эвертон» (25) находится на 16-й строчке.

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