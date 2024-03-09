1-й таймМанчестер Юнайтед — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Онлайн
  • 10:39
    • «Жирона» может подписать двух игроков «Шахтера»
  • 10:01
    • Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Пари НН» огласили составы на матч 20-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Нижний Новгород
    В 20-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Пари НН». Поединок состоится 9 марта в Казани.

    «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пари НН»

    На матче будет работать арбитр Сергей Цыганок. Встреча начнется в 16:30 мск.

    Стартовые составы:

    «Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Гоцук, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Майга, Кухарчук.

    Прогноз на матч «Рубина» и «Пари НН» доступен по ссылке.

    После 19 туров казанцы с 29 очками идут на 7-й позиции в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» (25) находится на 10-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» забьет «Майнцу» больше трех мячей?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Болонья» должна выдержать экзамен
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Нас ждет обмен голами
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры