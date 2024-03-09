«Рубин» и «Пари НН» огласили составы на матч 20-го тура РПЛ

«Пари НН» Фото: globallookpress.com
На матче будет работать арбитр Сергей Цыганок. Встреча начнется в 16:30 мск.
Стартовые составы:
«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.
«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Гоцук, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Майга, Кухарчук.
Прогноз на матч «Рубина» и «Пари НН» доступен по ссылке.
После 19 туров казанцы с 29 очками идут на 7-й позиции в таблице.
«Пари НН» (25) находится на 10-й строчке.