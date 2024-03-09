«Рубин»
Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 19-и туров. «Рубин» вполне способен войти в 3-ку лиги по итогам сезона.
Стоит отметить, что у казанцев не самая яркая атака. «Рубин» забил всего 18 голов за 19 встреч, но при этом оборона в команды точно в полном порядке (22 мяча).
Рубин — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Рубин» сыграл вничью с лидером РПЛ «Краснодаром» (1:1), забив свой гол уже на 90-й минуте.
До зимней паузы «Рубин» стабильно побеждал. В последних 5-и матчах РПЛ у казанцев только 1 поражение, столько же ничейных результатов и 3 победы. За этот период «Рубин» пропустил только 2 гола при 5-и забитых.
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Не сыграют: Дарко Евтич и Мацей Рыбусь (у обоих — травмы).
Состояние команды: В процессе чемпионата «Рубин» действительно прибавлял в своей игре и уже претендует на высокие места в лиге, от 3-го места, например, всего 6 очков.
Последний раз «Рубин» обыгрывал «Пари НН» (3:0) еще в 2021-м году, да и то в товарищеском матче. Смогут ли казанцы наконец-то обыграть нижегородцев? Интересно, что «Рубин» занимает лишь 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 12 очков из 27-и возможных дома.
«Пари НН»
Турнирное положение: После 19-и туров в РПЛ команда занимает 9-е место в таблице с 25-ю очками в активе. «Пари НН» отстает от «Рубина» всего на 4 балла, и в случае победы может вплотную приблизиться к казанцам.
Нижегородцы забили еще меньше голов, чем «Рубин» (16), но при этом у «Пари НН» более надежная оборона (17). Меньше подопечных Сергея Юрана пропустил только «Краснодар».
Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), сравняв счет на 64-й минуте. К слову, подопечные Юрана в контрольных матчах проиграли только «Аль-Фейху» (1:2), трижды победили и дважды сыграли вничью.
В последних 5-и матчах в РПЛ «Пари НН» по 2 раза проиграл и сыграл вничью, а также победил «Урал» (1:0), забив единственный гол на 90+1-й минуте. За этот период «Пари НН» забил только 2 гола при 3-х пропущенных.
Состояние команды: «Пари НН» действует очень здорово в этом сезон, прочно засев в середине турнирной таблицы РПЛ. Несмотря на это, нижегородцы не могут чувствовать себя комфортно, ведь опережает зону стыков всего на 6 баллов.
В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» уже встречались с «Рубином». В том матче нижегородцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив всего свои голы еще в 1-м тайме.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах «Пари НН» непременно побеждал
- «Пари НН» не может выиграть на чужом поле уже 15 матчей подряд
- В последних 5-и матчах РПЛ «Рубин» проиграл только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.25, а победа «Пари НН» — в 5.20.
ТБ 2.5 оценивается в 2.60, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.50.
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Прогноз: Можно предположить, что команды точно не обменяются голами.
Ставка: Забьет только одна команда за 2.10.
Прогноз: Обе команды не могут похвастаться атакующим футболом. Ожидаем низовой матч.
Ставка: Тотал 2 меньше за 1.80.