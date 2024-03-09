Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хиляля» в игре с «Эр-Риядом»

Форвард «Аль-Насра»большим количеством смеющихся эмодзи отреагировал на 11-метровый, назначенный в ворота «Эр-Рияда» в матче 23-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем».

39-летний футболист оставил этот комментарий под постом в социальной сети. Эпизод с пенальти произошёл на 66-й минуте матча. Арбитр назначил 11-метровый после падения игрока «Аль-Хиляля» в штрафной площади, но момент был спорным. Португальский полузащитник Рубен Невеш реализовал этот пенальти.

«Аль-Хиляль» добился победы со счетом 3:1. Клуб лидирует в таблице чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 65 очков после 23 встреч. «Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на 12 очков.