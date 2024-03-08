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    Пиоли о победе над «Славией»: «Милан» мог сделать больше

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над пражской «Славией» (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы могли сделать больше. Уходя на перерыв с преимуществом в два гола, я ожидал большего темпа.

    Это хорошая победа, "Славия" — очень крепкая, энергичная команда, так что нам еще предстоит сделать все, чтобы заслужить выход в следующий раунд, даже с таким хорошим преимуществом.

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    • У нас были небольшие промахи, но не грубые ошибки. Думаю, мы должны были больше идти вперед, так как они хорошо играли с 11 игроками, но в меньшинстве они стали больше закрывать пространства. Нам нужно было ускорить темп, и мы не всегда это делали.

    Они очень опасны на контратаках, и мы должны быть настороже против них, они доказали, на что способны этим вечером», — приводит слова Пиоли Football Italia.

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