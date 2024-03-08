Игнатьев: «Краснодар» проснется в этом туре

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих матчей 20-го тура

«Мы все ждем интересного конца этого чемпионата. Есть интрига, которую привносят матчи "Зенита", "Динамо" и, конечно же, "Краснодара".

В первой игре после долгой и интенсивной подготовки "Зенит" несколько смазал свое творческое лицо. "Сине‑бело‑голубые" не показали себя той командой, которая были в первом круге. Не было того творческого порыва. Было желание и стремление, но не было понимания, как выиграть.

Что же касается "Краснодара", "быки" будут на матч с "Ростовом" больше мотивированы. Тренерский штаб будет делать всё возможное, чтобы встряхнуть команду и настроить на нужное русло.

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Отдаю предпочтению "Краснодару" при очень выстроенном и очень подготовленном "Ростове". Команда Карпина сыграла очень компактно и дисциплинированно в последней игре. Но мне кажется, "Краснодар" проснется в этом туре. Всё же должно быть осознание, что и у "Зенита" игра будет меняться, а также еще и "Динамо" наступает на пятки с хорошей игрой», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».