Итальянский «Милан» в рамках первого матча 1/8 финала примет чешскую «Славию». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» начинал свой еврокубковый путь в Лиге Чемпионов, но не смог выйти из группы, уступив две первые строчки дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». «Россонери» набрали столько же очков, сколько и парижане, но по результатам очных матчей французский клуб оказался выше.

Подопечные Стефано Пиоли продолжили свои выступление в Лиге Европы и уже преодолели одну стадию. В 1/16 финала «Милан» по сумме двух встреч одолел французский «Ренн» (3:0 дома и 2:3 в гостях).

В чемпионате Италии «россонери» находятся на третьей строчке в турнирной таблице, оформив 56 очков в 27-ми матчах. Отставание от второго «Ювентуса» составляет один балл. В крайнем туре Серии А «Милан» минимально одолел на выезде «Лацио» (1:0).

«Славия»

Чешская команда напрямую пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Ромой», «Серветтом» и «Шерифом». «Красно-белые» набрали 15 очков из 18-ти возможных, опередив «Рому» на три пункта.

«Славия» стала одной из самых результативных команд группового этапа среди всех участников турнира. Подопечные Йиндржиха Трпишовского забили 17 мячей в 6-ти матчах (столько же у «Фрайбурга» и «Ливерпуля») и по этому показателю уступили только «Байеру» (19 голов).

«Славия» ведет борьбу со «Спартой» за первое место в таблице чемпионата Чехии. На данный момент «красно-белые» идут на второй строчке с отставанием в четыре балла от своего главного конкурента. В крайнем туре лидеры таблицы встречались между собой и не смогли распечатать ворота друг друга (0:0).

Личные встречи

Ранее эти команды никогда не играли между собой.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Славия» с коэффициентом 1.75.