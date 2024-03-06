Кузнецов о ничьей в матче ЦСКА — «Оренбург»: Армейцам надо играть не 90 минут, а все 95 или 98 минут

Российский тренервысказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ(1:1).

«ЦСКА надо играть не 90 минут, а все 95 или 98 минут. Ничья — это вина всей команды, неправильное расположение при подаче штрафного. Нужно было играть плотнее с футболистами, когда один сбрасывал, а другой бил, их не держали.

Это уже стечение обстоятельств, что мяч залетел по такой траектории. Само расположение — это ошибка всех игроков ЦСКА, кто был в штрафной площадке», — сказал Кузнецов Чемпионату.

После 19-и туров ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Крыльев Советов» 8-го марта в 14:00 мск.