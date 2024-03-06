Кейн: Выход в четвертьфинал ЛЧ может стать поворотным моментом для «Баварии»

Нападающий «Баварии»высказался о важности победы надв ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» обыграла «Лацио» (0:1, 3:0) по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

«Я думаю, это был действительно важный момент в нашем сезоне.

Все смотрели на нас и ждали, как мы собираемся реагировать на результат первого матча. И мы выступили выдающимся образом. С мячом или без мяча, энергия, которую мы принесли, действительно важна.

Надеюсь, мы сможем использовать это как поворотный момент для оставшейся части года.

Если мы будем так же выступать в большинстве игр, мы одержим победы», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.