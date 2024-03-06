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    Кейн: Выход в четвертьфинал ЛЧ может стать поворотным моментом для «Баварии»

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о важности победы над «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Бавария» обыграла «Лацио» (0:1, 3:0) по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

    «Я думаю, это был действительно важный момент в нашем сезоне.

    Все смотрели на нас и ждали, как мы собираемся реагировать на результат первого матча. И мы выступили выдающимся образом. С мячом или без мяча, энергия, которую мы принесли, действительно важна.

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    • Надеюсь, мы сможем использовать это как поворотный момент для оставшейся части года.

    Если мы будем так же выступать в большинстве игр, мы одержим победы», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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