Румменигге о проблемах «Баварии»: Тренер и команда не подходят друг другу

«Бавария» ранее подтвердила, что Томас Тухель покинет команду после завершения сезона. Некоторые СМИ при этом утверждают, что это может случиться раньше, в том числе на этой неделе, если действующий чемпион Германии проиграет «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Будем говорить откровенно, на данный момент тренер и команда не так подходят друг другу, как нам бы хотелось. Именно по этой причине произойдут изменения.
Нам снова нужно найти тренера, который будет заботиться о клубе с такой же самоотдачей, как Юпп Хайнкес и Пеп Гвардиола. Таков наш ориентир, и это будет сложно.
Хорошие тренеры не растут на деревьях. Мы должны как следует подумать», — приводит слова Румменигге Bayern&Germany.
Напомним, сообщалось, что приоритетным вариантом для «Баварии» остается назначение Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» отстает от «Байера» на десять очков за десять туров до завершения сезона в Бундеслиге.