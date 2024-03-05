Румменигге о проблемах «Баварии»: Тренер и команда не подходят друг другу

Член наблюдательного совета «Баварии»объяснил, почему мюнхенский клуб ищет нового главного тренера.

«Бавария» ранее подтвердила, что Томас Тухель покинет команду после завершения сезона. Некоторые СМИ при этом утверждают, что это может случиться раньше, в том числе на этой неделе, если действующий чемпион Германии проиграет «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Будем говорить откровенно, на данный момент тренер и команда не так подходят друг другу, как нам бы хотелось. Именно по этой причине произойдут изменения.

Нам снова нужно найти тренера, который будет заботиться о клубе с такой же самоотдачей, как Юпп Хайнкес и Пеп Гвардиола. Таков наш ориентир, и это будет сложно.

Хорошие тренеры не растут на деревьях. Мы должны как следует подумать», — приводит слова Румменигге Bayern&Germany.

Напомним, сообщалось, что приоритетным вариантом для «Баварии» остается назначение Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» отстает от «Байера» на десять очков за десять туров до завершения сезона в Бундеслиге.