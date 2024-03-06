Капелло назвал главную ошибку Сарри в матче с «Баварией»

Фабио Капелло Фото: globallookpress.com
«Лацио» уступил «Баварии» по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.
«Вы готовитесь к матчу, думаете, что будете играть определенным образом, но нельзя всегда играть по одной и той же схеме, когда эта схема позволяет сопернику делать то, что он хочет.
Если 4-3-3 не работает, меняем расстановку.
И потом, в Италии мы не привыкли к такому ритму, мы не привыкли к такой скорости игры. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения», — приводит слова Капелло Tuttomercatoweb.