Капелло назвал главную ошибку Сарри в матче с «Баварией»

Известный итальянский тренерраскритиковал главного тренера «Лацио»после поражения от(0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лацио» уступил «Баварии» по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.

«Вы готовитесь к матчу, думаете, что будете играть определенным образом, но нельзя всегда играть по одной и той же схеме, когда эта схема позволяет сопернику делать то, что он хочет.

Если 4-3-3 не работает, меняем расстановку.

И потом, в Италии мы не привыкли к такому ритму, мы не привыкли к такой скорости игры. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения», — приводит слова Капелло Tuttomercatoweb.