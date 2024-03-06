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    Капелло назвал главную ошибку Сарри в матче с «Баварией»

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    Известный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри после поражения от «Баварии» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Лацио» уступил «Баварии» по сумме двух матчей и завершил выступление в турнире.

    «Вы готовитесь к матчу, думаете, что будете играть определенным образом, но нельзя всегда играть по одной и той же схеме, когда эта схема позволяет сопернику делать то, что он хочет.

    Если 4-3-3 не работает, меняем расстановку.

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    • И потом, в Италии мы не привыкли к такому ритму, мы не привыкли к такой скорости игры. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения», — приводит слова Капелло Tuttomercatoweb.

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