Анчелотти: Мы прекрасно знаем, насколько опасен «Лейпциг», но «Реал» готов показать и свой прогресс

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мы прекрасно знаем, насколько опасен "Лейпциг", но мы готовы показать и наш прогресс в этом отношении. Наш соперник очень опасен в переходных фазах. Только игра в полную силу поможет нам победить», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» обыграли «Лейпциг» с минимальным счетом 1:0.

Ответный поединок между этими командами состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.