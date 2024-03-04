Дьяков о победе «Динамо»: Они вклинились в борьбу за чемпионство

Экс-защитниквысказался о победе «бело-голубых» в матче 19-го тура РПЛ с(2:1).

«Хорошо, что "Динамо" победило. Самое главное, что тур сложился для них — "Зенит" и "Краснодар" потеряли очки. "Динамо" сократило отставание. Они вклинились в борьбу за чемпионство. Все возможности для этого есть. Матч с "Локомотивом" был показателем. Было важно хорошо начать после паузы.

Я говорил, что "Динамо" надо рассмотреть Личку на пост тренера. С ним они показывают хорошую игру. В первой части сезона они много пропускали, но прошло 19 туров, а команда на третьем месте. Чемпионство недалеко, шансы на это есть», — сказал Дьяков Чемпионату.

После победы над «железнодорожниками» «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 очка. В следующем матче команда сыграет против «Ахмата» 9-го марта.