Асенсио пропустит матч «ПСЖ» против «Реал Сосьедада»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен»не сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Асенсио пропустит некоторое время из-за незначительного повреждения, полученного в недавней игре с «Монако» в Лиге 1, сообщает пресс-служба парижского клуба.

В лазарете по-прежнему находятся центральные защитники Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, которые, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне.

Также стало известно, что в общую группу перед поездкой в Испанию вернулись Маркиньос и Данилу Перейра.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

Матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского клуба.