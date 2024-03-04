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    Асенсио пропустит матч «ПСЖ» против «Реал Сосьедада»

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    Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио не сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Асенсио пропустит некоторое время из-за незначительного повреждения, полученного в недавней игре с «Монако» в Лиге 1, сообщает пресс-служба парижского клуба.

    В лазарете по-прежнему находятся центральные защитники Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, которые, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне.

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    • Также стало известно, что в общую группу перед поездкой в Испанию вернулись Маркиньос и Данилу Перейра.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

    Матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского клуба.

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