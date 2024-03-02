Юрий Семин: «Спартак» сыграл надежно сзади и ничего позволил создать «Зениту»

Известный российский и советский тренер «Локомотива»прокомментировал завершившийся матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Обе команды показали хорошую готовность к чемпионату: физически и тактически были готовы. На удивление, "Спартак" очень хорошо сыграл в обороне и практически не дал создать явных голевых моментов "Зениту".

Наверное, ничья закономерна, потому что игроки обеих команд лучше играли в разрушении. На мой взгляд — ничья закономерна. Мне матч очень понравился», — сказал Сёмин «Чемпионату».

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Напомним, сегодня, 2 марта, «Зенит» и «Спартак» в 19-м туре РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0.