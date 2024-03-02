Энрике о замене Мбаппе: Я буду делать то, что лучше для моей команды

Главный тренервысказался о замене нападающего командыв перерыве матча 24-го тура Лиги 1 с(0:0).

«Я достаточно давно в футболе, и вы должны знать, что в таком клубе важно все. Рано или поздно мы будем играть без Мбаппе, поэтому я ищу лучший вариант для команды.

Иногда я прав, иногда ошибаюсь. Нам нужно привыкнуть к этому (игре без Мбаппе). Я буду делать то, что лучше для моей команды. Это мое решение», — приводит слова тренера ESPN.

Отметим, что Мбаппе был заменен и в прошлом матче ПСЖ против «Ренна» (1:1) на 65-й минуте. В нынешнем сезоне форвард провел 22 матча в Лиге 1, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.