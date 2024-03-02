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    «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью

    «Монако» — «ПСЖ»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» и «ПСЖ» не смогли выявить сильнейшего.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — ПСЖ 0:0
    Монако: Радослав Маецки, Уилфрид Стефан Синго, Гильермо Марипан, Тило Керер, Юссуф Фофана, Магнес Аклиуше (Элисс Бен-Сегир, 70'), Александр Головин, Такуми Минамино, Фоларин Балогун, Виссам Бен-Йеддер, Kassoum Ouattara ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Эрнандес (Нуну Мендеш, 60'), Норди Мукиэле, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш (Усман Дембеле, 60'), Марко Асенсио (Брэдли Баркола, 39'), Витор Феррейра, Мануэль Угарте, Карлос Солер (Ли Кан Ин, 86'), Килиан Мбаппе (Рандаль Коло Муани, 46'), Lucas Beraldo

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 24 туров «Монако» набрал 42 очка и занимает третье место. «ПСЖ» заработал 55 очков и расположился на первой строчке.

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