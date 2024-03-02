Бабич о Соболеве: Практикует симуляции на тренировках и постоянно разговаривает

Защитниквысказался о работе с партнером по командена тренировках.

«Практикует ли Соболев симуляции на тренировках? Да, но нечасто. Саша особенный — очень забавный парень. Постоянно разговаривает, вообще не замолкает!

Люблю тренироваться с Соболевым. А общаюсь чаще всего с Олегом Рябчуком, своим соседом по дому. Вместе гоняем на тренировки и обратно, — сказал Бабич Sport24.

Ранее защитник "красно-белых" рассказал о методах работы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В нынешнем сезоне Соболев провел 15 матчей за "Спартак" в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.