«Барселона» заинтересована в трансфере лидера «Байера»

рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Байера», сообщает Diario SPORT.

Источник при этом отмечает, что 20-летний немец планирует играть за «Байер» до 2026 года. Раньше этого времени он вряд ли перейдет в «Барселону» или любой другой европейский клуб.

Ранее сообщалось, что следующей командой Вирца может стать мадридский «Реал». В этом заинтересован немецкий производитель спортивной экипировки adidas. Компания является одновременно спонсором и «Реала», и футболиста.

Transfermarkt оценивает стоимость Вирца в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Вирц провел в чемпионате Германии 23 матча, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.