ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»
    Все новости спорта

    «Барселона» заинтересована в трансфере лидера «Байера»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Байер Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    «Барселона» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Diario SPORT.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Источник при этом отмечает, что 20-летний немец планирует играть за «Байер» до 2026 года. Раньше этого времени он вряд ли перейдет в «Барселону» или любой другой европейский клуб.

    Ранее сообщалось, что следующей командой Вирца может стать мадридский «Реал». В этом заинтересован немецкий производитель спортивной экипировки adidas. Компания является одновременно спонсором и «Реала», и футболиста.

  • Следующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
  • Но, возможно, одному из главных героев сезона лучше остаться в «Байере»
  • 21/02/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Вирца в 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне Вирц провел в чемпионате Германии 23 матча, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится первый весенний матч РПЛ?
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Ждем много голов
  • «Монако» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры