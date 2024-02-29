Тен Хаг похвалил Фернандеша после выхода «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии

Наставник «Манчестер Юнайтед»отметил игру капитана команды Бруну Фернандеша в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Вы это видели? Футболисты "Ноттингема" весь матч охотились за Бруну. У него была серьёзная травма, но он сделал всё возможное, чтобы органично вписаться в игру и помочь своей команде добыть необходимый результат.

В социальных сетях его часто критикуют, а жаль… У Бруну очень высокий болевой порог. Этот факт раз за разом демонстрирует его лидерство», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В текущем сезоне футболист в 35 встречах забил 7 мячей и сделал 8 голевых передач.