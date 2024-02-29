Тренер «Ланса» может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

Руководствопо-прежнему не определилось со специалистом, который заменитна посту главного тренера.

По информации авторитетного издания The Athletic, в расширенном списке кандидатов появилась еще одна фамилия — Франк Эз из «Ланса».

В прошлом сезоне «Ланс» под руководством 52-летнего Эза занял второе местов в чемпионате Франции, отстав от «Пари Сен-Жермен» лишь на одно очко.

Источник при этом отмечает, что приоритетным вариантом для «Ливерпуля» остается назначение главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Кроме того, в список кандидатов входят Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон) и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).