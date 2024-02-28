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    Экс-вратарь «Зенита»: Не разделяю восторга по поводу сериала «Слово пацана»

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    Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о нашумевшем сериале «Слово пацана».

    Егор Бабурин
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    Егор Бабурин

    «Фильм, который могу пересматривать вечно, — "Назад в будущее". Много раз пересматривал "Гарри Поттера" целиком.

    Хотя любимый жанр — это триллер, в идеале с максимально неожиданным сюжетом. Или картины, основанные на реальных событиях, — я их сначала смотрю, а после обязательно читаю. Из последнего впечатлило "Общество снега" — испанский фильм про авиакатастрофу 1972 года. Очень тяжелая история.

    Я больше по фильмам. Ну, или мини-сериалы. Если больше трех сезонов, в которых по 30-40 серий, стараюсь их избегать.

    "Слово пацана"? Абсолютно не разделяю восторга, особенно в таких масштабах. У "Слова пацана" первое время оценка была выше, чем у "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили". Это как? Плюс волей-неволей сравниваешь этот сериал с "Бригадой". Хотя, по-моему, там без шансов.

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    • "Бригада" круче! Можно восхищаться пиар-кампанией, игрой актеров, но сказать, что я хочу пересмотреть "Слово пацана" или что я безумно переживал и сочувствовал каким-то персонажам и вообще всей этой истории, не могу. Посмотреть пришлось, потому что был слишком большой резонанс, шум.

    Рецензия: абсолютно нормальный сериал, чуть выше среднего. Было интересно, тем более что он в каком-то смысле тоже основан на реальных событиях. Я вот жил в Казани и не предполагал, что все эти истории там происходили. Но супервосторга "Слово пацана" у меня не вызвало», — приводит слова Бабурина «Спорт-Экспресс».

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