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    Безруков о сборах «Рубина»: Было тяжело, особенно в первые дни

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    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о том, как проходили сборы команды на зимней паузе под руководством Рашида Рахимова.

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    «Довольно тяжёлые сборы с Рашидом Рахимовым, особенно первые дни, даже для меня, хотя я в отпуске занимаюсь постоянно. Но после первых дней наступил такой релакс, тренировками были такими же, но мы уже привыкли к нагрузкам, начали прогрессировать и наращивать физическую форму.

    Запреты от Рашида Рахимова на сборах? На компьютерные игры не было запретов. Но когда идут такие тяжёлые тренировки, не особо хочется играть, но всё равно мы находили время. В целом была дисциплина — в такое-то время завтрак, обед, ужин, что на них нужно обязательно прийти, не пропускать.

    Также нужно было больше концентрироваться на восстановлении, на тренировочном процессе», — приводит слова Безрукова ТАСС.

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