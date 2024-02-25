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    «Аугсбург» в волевом стиле одолел «Фрайбург»

    «Аугсбург» — «Фрайбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» в родных стенах переиграл «Фрайбург» со счетом 2:1.

    «Аугсбург»
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    «Аугсбург»

    На гол Винченцо Грифо хозяева ответили точными ударами Феликса Удуохая и Арне Энгельса.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Фрайбург 2:1
    Голы: 0:1 Винченцо Грифо (пенальти) (19'), 1:1 Феликс Удуохай (72'), 2:1 Арне Энгелс (81') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Максимилиан Бауэр, Феликс Удуохай, Иагу, Фредрик Йенсен (Арне Энгелс, 56'), Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 56'), Рубен Варгас (Никлас Дорш, 84'), Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 79'), Эрмедин Демирович Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 66'), Мануэль Гульде, Лукас Кюблер (Маттиас Гинтер, 37'), Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 76'), Рицу Доан, Мерлин Рёль (Кильянн Сильдийя, 77'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Михаэль Грегорич (Роланд Шаллаи, 66'), Лукас Хёлер Предупреждения: Рубен Варгас (23'), Максимилиан Бауэр (79'), Николас Хефлер (79'), Иагу (89')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Благодаря этой победе «Аугсбург» смог набрать 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Фрайбург» 29 пунктов и девятая строчка.

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