ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 10:05
    • Агент Угальде рассказал, почему игрок перешел в «Спартак»
  • 09:40
    • Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
  • 09:29
    • Вратарь «Ромы» Свилар — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 09:15
    • «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Вашингтон», Йокич оформил трипл-дабл
  • 08:07
    • ЦСКА подтвердил информацию о переходе иранца Риванди
    Все новости спорта

    Уткин посоветовал «Спартаку» подписать Дани Алвеса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Сборная Бразилии Барселона
    Известный блогер Василий Уткин считает, что «Спартаку» надо задуматься о подписании бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    Ранее на этой неделе Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения по делу об изнасиловании.

    «Вот, кстати. Отчего бы Спартаку не подписать Дани Алвеса? Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Уткин жестко высказался о ситуации с Промесом
  • Читайте по теме

    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Байер» уверенно переиграть «Майнц»?
  • «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • В Минске СКА будет настроен на уверенную победу
  • «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры