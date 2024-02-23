Уткин посоветовал «Спартаку» подписать Дани Алвеса

Известный блогерсчитает, что «Спартаку» надо задуматься о подписании бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии

Ранее на этой неделе Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения по делу об изнасиловании.

«Вот, кстати. Отчего бы Спартаку не подписать Дани Алвеса? Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.