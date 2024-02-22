Канчельскис о налоге на легионеров: В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россииподелился мнением о возможном введении налога на легионеров в российской Премьер-лиге.

«В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами.

Кого этим законом собираются поддерживать? Скоро штаны им будем поддерживать. Играет лучше — выходит в старте. Хуже — в запасе сидит. Велосипед уже давно изобрели.

Постоянно удивляем кого-то, а сами нигде. Те, кто рассматривает подобные законы, не понимают, что это всё неправильно. Они создают искусственные условия.

Всё должно идти естественным путем. Этот закон никак не улучшит положение дел», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».